Vorhersage "Kampf der Giganten" um das Weihnachtswetter

Am Heiligabend sieht es so aus, als ob "die Kaltluft den Vorwärtsgang einlegt", wie Jonas sagte. Damit dürfte der Regen vor allem in einem Streifen von Sachsen bis nach Westfalen in Schnee übergehen. Am Samstag könnte wieder eine Verlagerung nach Nordosten dominieren. Glättegefahr besteht dann vom Nordwesten bis nach Oberfranken.