Vorschau Das bringt die Fußball-Woche: Europapokal, DFB-Wahl

DFB

Am Freitag wählt der Deutsche Fußball-Bund mal wieder einen neuen Präsidenten. Die Delegierten beim DFB-Bundestag in Bonn haben die Wahl zwischen Bernd Neuendorf, der vom einflussreichen Amateurfußball unterstützt wird, und dem früheren Schalker Finanzvorstand Peter Peters als Kandidat des Profifußballs. Favorit ist aufgrund der Stimmverhältnisse Neuendorf. Der krisengeschüttelte Verband erhofft sich durch die Neuaufstellung nach dem Rücktritt von Fritz Keller vor fast einem Jahr deutlich mehr Ruhe an der Führungsspitze.

Bundesliga

Die Bundesligisten müssen dieses Wochenende erst vom Samstag an spielen, dafür stehen dann fünf und am Sonntag vier Partien auf dem Plan des 26. Spieltags. Im Krisen-Duell tritt am Samstag der Tabellen-16. Hertha BSC bei Borussia Mönchengladbach an (18.30 Uhr/Sky). Spitzenreiter FC Bayern München ist bei der TSG Hoffenheim zu Gast (15.30 Uhr/Sky). Münchens erster Verfolger Borussia Dortmund muss nach der Pause am vergangenen Wochenende erst am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Arminia Bielefeld ran.