Vorschau Das bringt die Fußball-Woche

Champions League

Kommt es wieder zu einem englischen Finale in der Königsklasse? Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp kann am Dienstag beim FC Villarreal nach dem 2:0 im Hinspiel den Endspiel-Einzug perfekt machen. Am Mittwoch reist Manchester City mit einem 4:3-Vorsprung zum spanischen Meister Real Madrid. Das Endspiel findet am 28. Mai in Paris statt. Im vergangenen Jahr hatte der FC Chelsea im Finale gegen Man City den Titel geholt.