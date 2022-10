Während der US Open Tennis-Star Halep nach positivem Dopingtest suspendiert

"Nie wissentlich eine verbotene Substanz" genommen

Ihr sei in ihrer gesamten Karriere "nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen, zu betrügen, weil das gegen alle Werte verstößt, die mir vermittelt wurden. In dieser unfairen Situation fühle ich mich betrogen und bin irritiert zugleich", heißt es weiter. Sie werde bis zum Ende kämpfen, um zu beweisen, dass sie nie wissentlich eine verbotene Substanz zu sich genommen habe. Es gehe ihr nun "nicht um Titel oder Geld. Es geht um Ehre und die Liebe zum Tennissport, die ich in den vergangenen 25 Jahren entwickelt habe", schrieb Halep weiter.