Währung Britisches Pfund fällt auf Rekordtief

Frankfurt/Main - Ein stärkerer Dollar und Zweifel an den Haushaltsplänen von Premierministerin Liz Truss haben das britische Pfund am Montag auf ein Rekordtief gedrückt. Der Kurs fiel im Handel mit der US-Währung auf 1,0350 Dollar. Eine geplante Steuersenkung der neuen britischen Regierung beunruhigt die Finanzmärkte. "Liz Truss riskiert alles auf eigene Faust für das Wachstum in Großbritannien", schrieb die Tageszeitung "Times". Das Blatt verwies darauf, dass es sich um die größten Steuerkürzungen seit 1972 handele.