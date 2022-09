Während die Rechtspopulisten in Dänemark und Norwegen bei den letzten Wahlen heftige Verluste hinnehmen mussten, ist die schwedische Partei um ihren langjährigen Vorsitzenden Åkesson im Laufe der Jahre kontinuierlich stärker geworden: 1988 gegründet, zog sie 2010 zum ersten Mal in den Reichstag von Stockholm ein. Damals erhielt sie 5,7 Prozent der Wählerstimmen. Vier Jahre später waren es bereits 12,9, 2018 sogar 17,5 Prozent. Die Partei setzte im Zuge der Flüchtlingskrise, in der Schweden gemessen an der Einwohnerzahl so viele Geflüchtete aufnahm wie kein anderes EU-Land, stark auf einwanderungs- und islamfeindliche Töne.