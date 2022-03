Wahlen Frankreich: Krieg überschattet Präsidentschaftswahlkampf

Der zersplitternden Linken und auch den Grünen gelang es bisher nicht, Schwerpunkte in diesem Wahlkampf zu setzen, in dem so richtig niemand brillieren mag. Mit wenigen Prozent komplett abgeschlagen in den Umfragen rangiert die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die Kandidatin der Sozialisten, die mit François Hollande noch in der letzten Legislaturperiode von 2012 bis 2017 den Präsidenten stellten. Aussichtsreicher ist da noch die deutlich weiter links stehende Galionsfigur Jean-Luc Mélenchon, die einen politischen Neustart mit grundlegenden Veränderungen des Systems verlangt.