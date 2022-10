Wahlen in Tübingen Showdown in Tübingen - Wird Palmer wiedergewählt?

Wettbewerbsnachteil im Wahlkampf

Wenige Tage vor der Wahl, also in der entscheidenden Phase, infizierte sich Palmer erstmals mit dem Coronavirus. Nach Tagen der Isolation ist er aber nach eigenen Angaben vom Samstag nun wieder corona-negativ. Er werde am Wahlsonntag im Rathaus zugegen sein, sagte er.