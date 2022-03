Wahlkampf Bei Frankreichwahl zeichnet sich Duell Macron-Le Pen ab

Wie Harris Interactive erfragte, hat Macron nach den bisherigen Umfragewerten gute Aussichten auf einen Sieg in der Stichwahl, ganz egal gegen wen er in die Endrunde geht. Wenn er wie bereits 2017 gegen Le Pen antritt, liegt er demnach mit 57 Prozent zu 43 Prozent vorne. Noch deutlicher wäre sein Vorsprung gegenüber den anderen Kandidatinnen und Kandidaten. Der erste Wahlgang ist am 10. April, die Stichwahl dann am 24. April.