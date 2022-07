Wahlkampf Brasiliens Ex-Staatschef Lula greift nach Präsidentenamt

Die Kandidatur wurde einstimmig angenommen, wie es in einer Mitteilung der linken Arbeiterpartei (PT) nach einem Treffen in São Paulo am Donnerstag (Ortszeit) hieß. Sein Stellvertreter soll demnach Lulas früherer Rivale Geraldo Alckmin werden, einst Gouverneur des Bundesstaates São Paulo. Ihre Kandidatur wird unter anderem auch von der Kommunistischen Partei und den Grünen unterstützt.