Walheim Vier bis fünf Kilogramm leichter und nun ohne Götter-Vlies

Walheim - Seit Anfang 2017 hält Silke Baur Alpakas in Walheim. Sieben Tiere zählt die Herde derzeit. Alpakas haben keinen natürlichen Fellwechsel und müssen deshalb einmal im Jahr geschoren werden. Nach der Schur sind die Tiere jeweils rund vier bis fünf Kilogramm leichter. Von der begehrten Wolle sind jedoch nur zwei bis drei Kilogramm für die Weiterverarbeitung zu Wolle und Filz geeignet. Der Alpaka-Wolle in der höchsten Qualitätsstufe sagt man hervorragende Eigenschaften nach. Besonders temperatur- und feuchtigkeitsregulierend soll die Wolle sein, die in Fachkreisen auch „Vlies der Götter“ genannt wird.