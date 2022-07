Walther-Rathenau-Preis Steinmeier: "Unsere Demokratie braucht Menschen wie Sie"

Steinmeier sagte, es mache ihn zornig, wie unverhohlen sich in unserem Land wieder Antisemitismus zeige - "auf der Straße, auch auf Schulhöfen, am meisten im Netz - und das ausgerechnet in unserem Land". Er wünschte sich, dass der Anschlag auf die Synagoge in Halle zu einer Wende geführt hätte. "Aber Jüdinnen und Juden in Deutschland werden auch seither verhöhnt, herabgewürdigt, manche gewaltsam angegriffen. Das ist unerträglich."