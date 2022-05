Wasserspringen Revanche vom Einer

Auf der Sprunganlage des Alfred-Kercher-Bades haben die Springerinnen und Springer aus Baden-Württemberg und Bayern ihre Besten vom Ein- und Drei-Meter-Brett sowie vom Fünf-Meter-Turm ermittelt. Der Nachwuchs der SVK-Schwimmabteilung schlug sich vor der großen Kulisse am heimischen Sprungbecken beachtlich. In der D-Jugend gab es für Alessio Rehhahn dabei ein Auf und Ab. Erst im letzten Sprung vom Drei-Meter-Brett zog sein Widersacher Maximilian Langer aus München noch knapp an ihm vorbei, sodass der junge Kornwestheimer bei guten 79,0 Wertungspunkten um 0,5 Zähler die Goldmedaille verpasste. Die Revanche gelang dann dank einer mutigen Sprungreihe vom Ein-Meter-Brett. Trotz eines Patzers im Schlussdurchgang drehte Alessio Rehhahn mit 125,85 zu 123,75 Punkten den Wettkampf zu seinen Gunsten und holte sich verdientermaßen den Meistertitel.