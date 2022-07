Wasserspringen Zwei Medaillen für SVK-Talent Alessio Rehhahn

Für den SVK traten Alessio Rehhahn und nach längerer, verletzungsbedingter Trainingspause auch Niklas Böttcher in der D-Jugend (Jahrgang 2012) an. Im ersten Wettbewerb aus fünf Metern Höhe konnte Alessio Rehhahn überraschend gut mithalten. Nach drei Durchgängen mit mutigen und präzise ausgeführten Sprüngen, lag er auf Platz zwei. Beim vierten und letzten Sprung führte ein kleiner Fehler im Ablauf zu leichten Punktabzügen, sodass noch zwei Leipziger Springer an ihm vorbeizogen. Es fehlten am Ende 0,15 Punkte zur Bronze- und zwei Punkte zur Silbermedaille. Dennoch kann der junge Kornwestheimer das Ergebnis als großen Erfolg verbuchen.