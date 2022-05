Weibliche Führungskräfte Familienunternehmen haben kaum Frauen in Top-Positionen

Mehr als zwei Drittel (68) der Familienunternehmen haben den Angaben zufolge keine einzige Managerin in der Geschäftsführung. Besonders wenig tut sich demnach bei den 70 Firmen, die vollständig in Familienhand sind. Hier liegt der Frauenanteil in der Top-Etage seit März 2020 unverändert bei 4,8 Prozent.