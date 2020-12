Weißenfels Viele Infektionen in der Partnerstadt

In Weißenfels gilt wie in anderen Städten im Kreisgebiet seit Mittwoch im öffentlichen Raum eine allgemeine Maskenpflicht. Der Burgenlandkreis hat derzeit in Sachsen-Anhalt die höchste Zahl an akuten Corona-Infektionen vorzuweisen, laut dem Mitteldeutschen Rundfunk waren es gestern 860 aktive Fälle, davon mehr als 250 allein in Weißenfels.