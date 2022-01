Erfolglose deutsche Ski-Hoffnung

Deutschlands Ski-Hoffnung Kira Weidle verpasste hingegen an dem Ort, an dem sie im Februar zu WM-Silber gerast war, den zweiten Coup binnen einer Woche. Nach ihrem starken zweiten Platz am vergangenen Wochenende in Zauchensee wurde die Starnbergerin diesmal Zehnte und zeigte sich mit ihrer Leistung rund zwei Wochen vor den Olympischen Winterspielen (4. bis 20. Februar) unzufrieden.