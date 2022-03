Weltcup-Finale in Oslo Biathlet Lesser trumpft auf: Sieg und Treffen mit dem König

Seit der Ankündigung seines Karriereendes liefert Lesser in einer Konstanz ab wie selten zuvor, der Lohn ist sein dritter Weltcupsieg und der erste seit über sechs Jahren. "Momentan kann ich das nicht so richtig verarbeiten", sagte Lesser im ZDF. Vor zwei Wochen erklärte der Ex-Weltmeister seinen Rücktritt, seitdem holte er nur noch Top-Platzierungen, darunter Rang zwei in der Verfolgung und Platz drei in der Mixed-Staffel mit Franziska Preuß in Kontiolahti. Und jetzt die Krönung an der Wiege des nordischen Skisports. "Erik ist echt ein Phänomen, ich freue mich für ihn", sagte der neuntplatzierte Benedikt Doll über seinen Teamkollegen.