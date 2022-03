Weltcup in Meribel Lena Dürr Zweite im Slalom

Bereits vor einer Woche hatte Dürr im schwedischen Are nach dem ersten Durchgang vorn gelegen, am Ende aber nur Platz fünf belegt. Der zweite Rang von Meribel war für sie die beste Platzierung nach ihrem bislang einzigen Weltcup-Erfolg beim City Event 2013 in Moskau. In diesem Winter war die Münchnerin dreimal auf dritte Ränge gefahren. "Es war nochmal echt ein riesengroßer Spaß. Und auch die gesamte Saison war schon von Anfang an bis Ende ziemlich konstant und darauf bin ich echt sehr stolz und bin jetzt glücklich, so meine beste Saison abgeschlossen zu haben", befand die Slalom-Spezialistin.