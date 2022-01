Zuvor hatte es der Routinier in dieser Saison nur einmal unter die Top Ten geschafft. Aber pünktlich vor dem Olympia-Start in China meldete sich der Sprint-Weltmeister von 2017 nun zurück. "Den größten Schritt habe ich eher mental gemacht, nicht so bei der Technik", sagte Doll zu seiner tadellosen Schießleistung, die sogar den sonst eher kühlen Bundestrainer Mark Kirchner euphorisch jubeln ließ.

Lesser wird 6. - Kühn fehlt

Mit ihren Topergebnissen ließen Doll und Lesser, die nun eine hervorragende Ausgangsposition für die Verfolgung am Sonntag haben, den bitteren Ausfall von Johannes Kühn vergessen. Deutschlands bester Skijäger der vergangenen Wochen fehlte in Bayern aufgrund einer am Mittwoch festgestellten Corona-Infektion. Roman Rees (1 Fehler) schaffte es aus Platz 20, David Zobel (1) auf Rang 24. Philipp Nawarth (3) musste sich mit Rang 41 zufriedengeben. Der für Kühn nachgerückte Philipp Horn (2) wurde nur 59.

Eine Party gibt es für Doll nicht. Denn Corona schwebt über allem und besonders die Angst, sich noch kurz vor dem Saisonhöhepunkt anzustecken. "Wenn du jetzt in Quarantäne musst, kannst du Olympia vergessen", sagte Lesser.

Der Heim-Weltcup wird am Freitag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) mit der Damen-Staffel fortgesetzt. Für die Frauen geht es in der Besetzung Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand und Denise Herrmann nach dem enttäuschenden Sprint um eine Steigerung. Hildebrand war am Mittwoch als beste DSV-Skijägerin 17. geworden.