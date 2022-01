Weltcup in Val di Fiemme Kombinierer Geiger und Frenzel auf dem Podium

Riiber setzte am Samstag wegen Rückenproblemen aus. Der Norweger hatte die bisherige Saison dominiert und alle Wettbewerbe, an denen er teilgenommen hatte, gewonnen. Hinter Geiger und Frenzel gelangen dem deutschen Team weitere Top-Ten-Platzierungen: Johannes Rydzek belegte Rang fünf, Fabian Rießle landete auf Platz zehn. Bundestrainer Hermann Weinbuch steht angesichts der hohen Dichte an Topathleten mit Blick auf die Olympischen Spiele in Peking (4. bis 20. Februar) ein hartes Auswahlprozedere bevor.