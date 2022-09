Weltmeisterschaft Aufholjagd der deutschen Vielseitigkeitsreiter

Am Morgen hatte bereits Olympiasiegerin Julia Krajewski geglänzt. Die 33-Jährige aus Warendorf zeigte mit Amande eine gute Vorstellung und erhielt umgerechnet nur 26,0 Strafpunkte. "Ich bin sehr glücklich", sagte Krajewski, die vor einem Jahr in Tokio als erste Frau Olympia-Gold in der Vielseitigkeit gewonnen hatte. "Sie ist mehr ein Jumper", sagte sie über ihre Stute: "Viel besser kann sie in der Dressur nicht gehen."