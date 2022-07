Weltmeisterschaft Tank war leer: Hockey-Damen verpassen WM-Bronze

Der EM-Zweite dominierte die ersten beiden Viertel, wurde in der zweiten Halbzeit aber zusehends müder, so dass die "Hockeyroos" im Schlussabschnitt die Partie drehten und noch mit 2:1 gewannen. "Wir haben alles rausgelassen, was noch im Tank war", sagte Bundestrainer Valentin Altenburg. "Dass wir hinten raus wackeln und unser Spiel nicht mehr durchsetzen können, lag einzig an der fehlenden Kraft."