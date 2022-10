Weltmeisterschaft in China WM-Erfolg im Tischtennis: Frauen haben Medaille sicher

Denn ihr Team hatte gegen Hongkong bei den Olympischen Spielen in Tokio das Spiel um die Bronzemedaille verloren und lag auch bei dieser Revanche in Chengdu bereits mit 0:2 zurück. Doch dann drehten Han Ying (KTS Tarnobrzeg), Nina Mittelham und Shan Xiaona (beide TTC Berlin Eastside) das Gesamtmatch noch. Das entscheidende fünfte Spiel gewann die EM-Zweite Mittelham in 3:1 Sätzen gegen Minnie Soo.