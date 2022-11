Weltstar Robbie Williams gibt Konzert in der "Elphi"

25-jährige Solokarriere im Fokus

In der Elbphilharmonie soll am Abend aber zunächst sein aktuelles Album "XXV" und damit seine 25-jährige Solokarriere im Mittelpunkt stehen. Dafür hat der frühere Take-That-Sänger seine meistgehörten Hits mit einem Orchester neu aufgenommen. Zusammen mit mehr als 80 Musikern der Neuen Philharmonie Frankfurt werden einige davon in der "Elphi" erklingen.

Normalerweise seien seine Shows immer voller Energie und verlangten ihm deshalb unheimlich viel ab. Wenn es nach ihm geht, darf der Abend deshalb etwas ruhiger werden. "Ich würde mir wünschen, dass ich bei der Show einfach nur da stehe und die Großartigkeit des Orchesters die Arbeit für mich erledigt. Und wenn das klappt, nehme ich es mit auf Tournee." Die startet am 1. Februar 2023 - wieder in Hamburg.

Bereits am Montag hatte Williams ein wenig Zeit, um die Hansestadt besser kennenzulernen. So war er unter anderem für einen Foto-Termin in einer Hafenbarkasse auf der Elbe unterwegs und hat zudem seine Interviews in der Elbphilharmonie mit bestem Blick auf den Hafen gegeben. Er sei früher zwar schon auf der Reeperbahn gewesen, "aber ich habe nicht wirklich verstanden, dass dies eine Seefahrer- und Industriestadt ist, die Liverpool sehr ähnlich ist", so der Brite weiter. "Diesmal kann ich ihr Herz und ihre Seele besser verstehen. Ich verstehe Hamburg. Ich fange an, mich mit der Stadt anzufreunden."