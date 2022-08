Das Motto des Wettbewerbs: "Make Air, Not War" - macht Luft, nicht Krieg. "Unsere Überzeugung ist, dass niemand in der Lage wäre, eine Waffe zu halten, wenn alle Luftgitarre spielen würden", sagte Organisatorin Anna-Kaisa Kettunen der Rundfunkanstalt Yle zufolge. Der Sieger betonte: "Wir wollen Spaß auf der Bühne haben und positive Energie für die Zuschauer produzieren." Er habe gute Freunde bei dem Turnier kennengelernt, sagte er. "Ich hoffe, dass wir die Luftgitarren-WM so lange am Leben halten wie möglich. Vor allem in diesen dunklen Zeiten", sagte Blumenkrants.