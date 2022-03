Wettbewerb in Oslo Nächster Skisprung-Frust im Mixed

Sieger Slowenien war mit 110 Punkten und damit umgerechnet mehr als 60 Meter zwar unerreichbar, zumindest gegen den Zweiten Österreich und den Dritten Norwegen wäre aber mehr möglich gewesen. "Der Fehler kann mal passieren, er hat uns schon so oft gerettet. Das müssen wir so hinnehmen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF. Die erst am Donnerstag nach Corona-Quarantäne angereiste Katharina Althaus und Markus Eisenbichler zeigten diesmal Topsprünge, Geiger und Juliane Seyfarth hingegen patzten.