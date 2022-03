Wettbewerb Spritpreis: Habeck will Befugnisse des Kartellamts ausweiten

Aus Kreisen des Ministeriums hieß es am Dienstag, in den vergangenen Wochen seien die Preise an den Tankstellen auf ein Allzeithoch gestiegen. Grund seien die weltweit hohen Ölpreise. "Als diese sich wieder entspannt haben, sind die Benzinpreise nicht im entsprechenden Maß gesunken. Das darf nicht sein."