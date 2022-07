DWD: Bis 40 Liter pro Quadratmeter möglich

Durch einen Blitzschlag geriet eine Scheune in Hatten bei Oldenburg in der Nacht zum Freitag in Brand. Das Gebäude brannte Polizeiangaben zufolge vollständig nieder. In der Scheune waren Fahrzeuge und Werkzeuge eines landwirtschaftlichen Betriebs gelagert.



Am Freitag gibt es Unwetter in der Osthälfte Deutschlands, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen vorhersagte - "dabei strichweise Starkregen bis 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit". Am Nachmittag sind laut DWD "insbesondere von Ostsachsen bis nach Vorpommern erhöhte Unwettergefahr durch schwere Gewitter mit heftigem Starkregen bis 40 Litern pro Quadratmeter, größerem Hagel und schweren Sturmböen bis 100 km/h möglich". Am späten Abend ziehen die Schauer und Gewitter dann nach Osten ab.