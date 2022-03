Wetter Hochs bescheren Deutschland viel Sonnenschein

Auch am Dienstag darf man sich nach vereinzeltem Nebel am frühen Morgen an einem meist wolkenlosen Himmel mit viel Sonnenschein erfreuen. Der Nachmittag bringt milde 14 bis 20 Grad, an der See bleibt es etwas kühler. Dazu weht ein schwacher Wind aus östlichen Richtungen. Auch danach stehen die Zeichen noch überwiegend auf Frühling: Hoch "Peter" beeinflusst das Wetter in Deutschland laut DWD noch bis zum nächsten Wochenende. "Allenfalls eine schwache Störung kann sich ab Donnerstag vielleicht in den Westen und Norden vorarbeiten und den eitel Sonnenschein dämpfen."

Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten