Offenbach - "Schwülwarm und gewittrig", so beschreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) den Start in die neue Woche. Neben heißen Temperaturen bis 36 Grad am Montag in der Osthälfte sind auch immer wieder mitunter unwetterartige Schauer und Gewitter dabei, wie eine DWD-Expertin sagte.