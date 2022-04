Wetter Nach Schnee und Regen kommt die Sonne

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, ist am Montag im Westen und Südwesten Deutschlands dank viel Sonne bereits mit Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad zu rechnen. Im Rest des Landes werden Werte zwischen 10 und 15 Grad erreicht. Nur an der Ostsee liegen die Gradzahlen bei auflandigem Wind noch im einstelligen Bereich.