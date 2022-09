Offenbach - Der Altweibersommer macht sich rar. "Im Gegenteil: In der neuen Woche wird es zeitweise ziemlich ungemütlich", teilt Felix Dietzsch vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Der Herbst schlage "richtig zu. Ein kräftiges Tiefdruckgebiet über der Norwegischen See lenkt einen großen Schwall polarer Kaltluft direkt aus Norden zu uns nach Deutschland."