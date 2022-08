Wetter Schauer und Gewitter erwartet - Temperaturen gehen zurück

Bereits am Freitagvormittag können sich in manchen Regionen kräftige Schauer und Gewitter bilden, die bis in den Nachmittag und Abend hinein vereinzelt für unwetterartige Starkregenfälle sorgen können, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte. Allerdings sei es schwer, die genauen Orte vorauszusagen, erklärte Meteorologe Felix Dietzsch: "Diese Gewitter bilden sich wie Blasen in kochendem Wasser. Sie treten vereinzelt und eng begrenzt auf."