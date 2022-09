Offenbach - Mit einem Mix aus Schauern, kurzen Gewittern und sonnigen Abschnitten präsentiert sich am Sonntag das Wetter in Deutschland. In der Nacht zum Montag zeigt sich dann nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereits häufiger der nahende Herbst: Vor allem in den Tieflagen der Südhälfte sowie im Nordosten gibt es teils dichten Nebel, der sich am Montag mitunter nur recht zäh auflöst.