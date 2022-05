Wetter Wärme und Gewitter verabschieden sich

So mussten sich die Menschen in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Bayern und Baden-Württemberg für Montagabend erneut auf Gewitter einstellen, begleitet von Starkregen und Sturmböen. Auch Hagel sei möglich, so der DWD - vor allem in Bayern. Aber auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland startete die neue Woche stürmisch - teils mit kräftigem Gewitter, Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Es wird kühler in Deutschland

Ab Dienstag verabschieden sich die Gewitter jedoch langsam aus Deutschland - aber auch der Sommer. Höchstens 23 Grad sind in den nächsten Tagen möglich, zum Ende der Woche wird die 20-Grad-Marke immer seltener geknackt, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

Am Dienstag kann es vom Emsland bis zur Nordsee noch kurz gewittern, stürmische Böen sind dabei möglich. Auch ansonsten ist es im Norden und Nordwesten zeitweise stark bewölkt, immer wieder fällt etwas Regen. Südlich der Donau bis hin zum Bayerischen Wald sieht es nicht viel besser aus. Die Temperaturen liegen am Dienstag und den beiden folgenden Tagen jeweils zwischen 17 und 23 Grad.