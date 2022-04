Wetteraussichten Wochenende vor allem im Süden ungemütlicher

Am Freitag zeigt sich der Himmel in der Mitte und später auch im Norden des Landes wechselnd bis stark bewölkt. Stellenweise kann es leichte Regenschauer geben. In der Südhälfte bleibt es laut DWD heiter bis wolkig, am Alpenrand ist es zunehmend stark bewölkt, dort ist später auch etwas Regen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 19 Grad, an den Küsten und im Bergland bei 10 bis 15 Grad.