Wiesbaden - Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der A643 in Wiesbaden ums Leben gekommen. Ein 63-jähriger Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei am späten Samstagabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren, als er mit überhöhter Geschwindigkeit in einem Tempo-40-Bereich auf der Schiersteiner Brücke unterwegs war.