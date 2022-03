Gegen den gebürtigen Australier läuft in Großbritannien ein langwieriges Auslieferungsverfahren. Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft. Er soll mit der Veröffentlichung von gestohlenen Geheimdokumenten von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht haben. Seine Unterstützer sehen in ihm hingegen einen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat.