Wildtier Braunbär erneut in Oberbayern gesichtet

Warum der genaue Ort geheim ist

Ein Sprecher des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) in Augsburg bestätigte am Donnerstag die neue Sichtung, nicht jedoch den Ort. "Wir möchten gerne "Bärentourismus" vermeiden." Anders als sein Artgenosse Bruno, der als "Problembär" deutschlandweit bekannt wurde und im Sommer 2006 abgeschossen wurde, verhält sich das Tier bisher unauffällig. "Der Bär ist unauffällig und bisher nur durch Aufnahmen der Wildtierkameras in Erscheinung getreten", sagte der LfU-Sprecher.