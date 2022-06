Wimbledon Corona-Schock für Berrettini - Deutsches Quartett raus

So herrscht auch im Bereich der Profis besonders an den ersten Turniertagen enges Gedränge. "Wenn es regnet, sind alle Spieler und alle Gäste im Restaurant und es gibt nicht viele Sitzmöglichkeiten", berichtete Andrea Petkovic nach ihrem Erstrunden-Aus durch das 4:6, 3:6 gegen die Schweizerin Viktorija Golubic. Auch für die deutschen Wimbledon-Debütanten Nastasja Schunk (4:6, 2:6 gegen die Rumänin Mihaela Buzarnescu), Tamara Korpatsch (7:6 (9:7), 5:7, 2:6 gegen die Britin Heather Watson) und Daniel Altmaier (3:6, 5:7, 5:7 gegen den Schweden Mikael Ymer) kam das Aus.

Petkovic für Maske in geschlossenen Räumen

Petkovic sprach sich auch angesichts eigener negativer Erfahrungen bei den French Open für die Rückkehr einer Maßnahme aus. "Wenn ich etwas zu sagen hätte, würde ich die Maske in geschlossenen Räumen wieder einführen", sagte die 34-Jährige, räumte aber auch ein: "Es ist schwierig, weil die Leute auch wieder zurück zum normalen Leben wollen. Es war jetzt echt hart, zwei Jahre, das kann ich schon verstehen."

Die Darmstädterin hatte sich rund einen Monat vor Wimbledon mit dem Coronavirus infiziert. "Ich war schon drei Tage richtig krank und danach fünf Tage platt, so hätte ich nicht spielen können", sagte Petkovic. Sie geht davon aus, dass sie sich in Paris angesteckt hat, wo es erstmals keine Maskenpflicht in der Kabine mehr gegeben habe. Sie habe an den ersten drei Tagen zunächst noch eine Maske getragen. "Dann haben mich die Menschen so blöd angeguckt, weil ich die einzige war."

Auch in Wimbledon drängen sich die bis zu 42.000 Zuschauer ohne Maske über die Anlage, Interviews mit den Profis werden in engen, fensterlosen Räumen geführt. Die Zahl der positiven Tests in England war in der Vorwoche um mehr als ein Drittel auf über 100.000 innerhalb von sieben Tagen gestiegen.