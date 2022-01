Winterspiele in Peking Biathlon-Bundestrainer Kirchner: Müssen Ruhe bewahren

Altmeisterin Franziska Hildebrand hatte in der Chiemgau Arena mit den Rängen 17 und 20 für die besten Ergebnisse gesorgt. Und sie wird auch bei der Olympia-Generalprobe ab Donnerstag in Altholz starten und dort neben dem Einzel sicher auch in der Staffel wieder zum Einsatz kommen. Im besten Fall qualifiziert sie sich zudem für den Massenstart.