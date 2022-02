Winterspiele in Peking DEB-Team startet neue Mission Gold: Auftakt als Favorit

Silber vor vier Jahren war eine Sensation und wäre in diesem Jahr maximal noch eine Überraschung. "Diese Position haben wir uns erarbeitet", sagte Kapitän Moritz Müller, der wie Noebels und acht andere Spieler im deutschen Kader schon in Südkorea dabei war. "Für mich ist das eine neue Reise, ein neuer Weg. Es geht von vorne los", sagte Müller, der beim Gang in die Kabine in Peking aber immer wieder an Olympia-Silber 2018 erinnert wird. Wie damals hängt der Team-Slogan "Glaube, Wille, Leidenschaft" an der Kabinenwand.