Winterspiele in Peking Doping-Fall: Iranischer Skifahrer Shemshaki positiv getestet

Wie die Internationale Test-Agentur (Ita) mitteilte, ist er am Montag außerhalb des Wettkampfes kontrolliert worden. Der Athlet sei über den Fall informiert und bis zur Klärung suspendiert worden. Shemshaki darf während der Winterspiele weder an Wettkämpfen noch an Trainings- oder Betreuungsmaßnahmen oder an sonstigen Aktivitäten teilnehmen, hieß es in der Mitteilung.