Winterspiele in Peking Freestyle-Star Gu Olympiasiegerin in der Halfpipe

"Mein größtes Ziel ist es, junge Mädchen für den Sport zu begeistern", sagte Gu mit Blick auf ihren historischen Triumph. Sie hoffe, dass Ski-Freestyle in dem Heimatland ihrer Mutter nun an Popularität gewinne. Silber und Bronze ging an die Kanadierinnen Cassie Sharpe und Rachael Karker.