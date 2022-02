Winterspiele in Peking Jocher bedauert alpine Kombination - Strolz siegt

Im Weltcup zählte die Kombination weder in der vergangenen noch in dieser Saison zum Programm. Zum bis dahin letzten Mal wurde sie bei der WM in Cortina d'Ampezzo vor einem Jahr ausgetragen. Jocher, der damals Fünfter wurde, bedauerte das Mini-Starterfeld nun in Yanqing. "Aber man kann den Leuten nicht böse sein", sagte der 25-Jährige. "So wie das Format aktuell ist, ist es nicht immer fair und für den Zuschauer nicht wirklich interessant."