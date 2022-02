Katharina Hennig lief als 15. ins Ziel. "Mir ging's wirklich schlecht zwischendrin. Ich habe schon Sternchen gesehen und hatte dann auch Krämpfe", sagte die Oberwiesenthalerin. "Es ist natürlich nicht das, was ich mir am Ende vorgenommen hatte." Der Hauptfokus der 25-Jährigen liegt auf dem Rennen über zehn Kilometer in der klassischen Technik, das am Donnerstag ansteht. Die Oberstdorferin Sofie Krehl wurde 17., Pia Fink aus Münsingen lief auf Rang 25.