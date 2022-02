Winterspiele in Peking Mit dem alten Skeletonschlitten: Grotheer auf Gold-Kurs

Auch bei Jungk, der nach dem Weltcupfinale in St. Moritz positiv auf das Coronavirus getestet worden war und große Probleme bei der Einreise in China hatte, liegt als Zweiter aussichtsreich im Rennen. "Ich wäre lieber näher an Christopher dran, aber er macht es einfach überragend", sagte der Sachse, der eine Kufe auf dem Schlitten hat, die er "noch nie im Leben gefahren" ist. Sein Setup am Schlitten ist risikoreich, aber schnell. "Ich fahre absolut am Limit, will aber nochmal das geile Gefühl haben, dass von oben bis unten alles passt."

