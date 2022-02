Winterspiele in Peking Hennig und Carl holen Olympia-Gold im Langlauf-Teamsprint

Hennig: "Können es noch gar nicht richtig fassen"

In einem grandiosen Schlusssprint sicherte die 26 Jahre alte Carl dem deutschen Langlauf-Team den ersten Triumph seit dem Olympiasieg 2010 in Vancouver ebenfalls im Teamsprint durch Evi Sachenbacher-Stehle und Claudia Nystad. Wie in China landeten auch damals die Paare aus Schweden und Russland auf dem Silber- und Bronze-Rang.