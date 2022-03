Winterspiele in Peking Russland und Belarus von den Paralympics ausgeschlossen

Noch am Mittwoch hatte das IPC auf einer Sitzung entschieden, dass Sportler aus Russland und Belarus als neutrale Athleten und unter der paralympischen Flagge teilnehmen dürfen. Dies hatte in der Sportwelt große Empörung ausgelöst, wie auch beim Deutschen Behindertensportverband (DBS). "Der gestrige Beschluss hat uns schockiert und ein dunkles Licht auf diese Spiele geworfen", wurde DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher in einer Mitteilung zitiert: "Das IPC ist mit dieser Kehrtwende dem Willen des Großteils der nationalen Komitees und der Athletinnen und Athleten gefolgt, die großen Druck ausgeübt haben. Das ist ein starkes Zeichen für Demokratie innerhalb der paralympischen Bewegung."